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16:04 28.07.2020

Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

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Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) опубликовало протокол заседания тендерного комитета конкурса на управление активами "Украинского медиа холдинга" Сергея Курченко (УМХ).

Согласно тексту протокола, в конкурсе решили принять участие семь компаний, включивших в свои тендерные предложения следующие суммы поступлений в госбюджет за отчетный месяц (выплачиваются за счет собственных средств в результате невозможности обеспечить ожидаемый доход):

- 100 тыс. грн "Издательство Украинский медиа дом"

- 500 тыс. грн Коммуникационный хаб "Экономика"

- 700 тыс. грн ООО "Эра Медиа"

- 1 млн грн ООО "Объединенная Медиа Группа"

- 1,1 млн грн ООО "Зручно"

- 2 млн грн ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа")

- 2,1 млн грн "Телерадиокомпания "Шансон".

В тексте протокола также указано, что программы по управлению активами МГУ, поданные ООО "Объединенная Медиа Группа", ООО "1+1 Интернет" и ООО "Эра Медиа" содержат меры, выполнение которых может быть невозможно или затруднено, что в свою очередь может создать помехи эффективному управленю и сохранности актива.

В АРМА также подчеркнули, что для второй итерации конкурса срок принятия предложений продлили до 28 августа 2020 года.

Как сообщалось, МГУ считает повторный конкурс АРМА на управление активами УМХ объявленным без соблюдения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках".

Ранее в "1+1 media" завили, что группа будет участвовать в новом конкурсе на управляющего активами УМХ, но требует обеспечить его прозрачность.

Теги: #мгу #арма
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