События

19:52 24.07.2020

Представители азербайджанской и армянской диаспор вновь подрались на юго-западе Москвы

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Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В кафе "Армянский дом" произошла стычка армян и азербайджанцев. В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Ранее более двадцати пяти человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств. Участниками потасовок стали выходцы из Армении и Азербайджана.

Утром в пятницу посольство Армении в РФ, Союз Армян России и другие структуры проинформировали соответствующие российские органы о нападениях азербайджанцев на армян, произошедших накануне.

"В последние дни мы продолжаем замечать, что азербайджанская сторона пытается перенести напряженную ситуацию на армяно-азербайджанской границе на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов. В частности, это происходит на торгово-экономических площадках Москвы и других городов России, которые так или иначе связаны с властями Азербайджана", - говорилось в заявлении армянского посольства, опубликованном в пятницу.

В свою очередь госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел видеоконференцию с участием представителей диаспорских организаций в РФ и дипломатического корпуса в Москве.

"В ходе встречи была обсуждена сложившееся ситуация в России, в частности, были проанализированы акты насилия армян, совершенные против азербайджанцев. В ходе видеоконференции обсуждалось отношение представителей диаспоры к таким случаям, изучены все такие факты", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

В последние дни ситуация там стабилизировалась, но остается напряженной.

Теги: #диаспора #москва #конфликт
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