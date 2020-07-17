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20:01 17.07.2020

Все пятеро подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве арестованы без права залога – полиция

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Все пятеро подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве арестованы без права залога – полиция

Шевченковский районный суд города Киева избрал всем пяти подозреваемым в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Все пятеро злоумышленников взяты под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается в сообщении, злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об освобождении предпринимателя Сергея Ткаченко, которого злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель. По словам самого Ткаченко, похищение было связано с его бизнесом. Похитивши его люди требовали $25 млн, выкупа без объяснения мотива своих действий.

16 июля все пятеро причастных к похищению предпринимателя в Киеве были уведомлены о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины).

По информации прокуратуры, 1 июля 2020 года злоумышленники похитили 58-летнего мужчину из помещения салона красоты в центре Киева, силой затолкали его в автомобиль и более 2 недель незаконно удерживали его в подвальном помещении на территории Голосеевского района столицы.

Теги: #бизнесмен #арест #похитители
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