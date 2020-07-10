На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора проинформировал главу Администрации президента Республики Беларусь Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Беларуси, которая планируется осенью 2020 года.

"Собеседники обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей. Стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений", - сообщает в пятницу пресс-служба Офиса президента Украины.