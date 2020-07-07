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19:08 07.07.2020

Нардепы предлагают увеличить уставной капитал ЭКА до минимальных 2 млрд грн

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Нардепы предлагают увеличить уставной капитал ЭКА до минимальных 2 млрд грн

Народные депутаты Борис Приходько ("Доверие") и Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") предлагают увеличить уставной капитал Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с нынешних 200 млн грн до минимальных 2 млрд грн, свидетельствует зарегистрированный в парламенте законопроект №3793.

В сопроводительных документах к законопроекту на сайте Верховной Рады указано, что он также предлагает расширить круг компаний, которые могут претендовать на поддержку агентства.

Нынешний закон об ЭКА определяет исключительный перечень товаров перерабатывающей промышленности, которые поддерживаются ЭКА. Депутаты же предлагают расширить сферу деятельности агентства на товары, работы и услуги украинского происхождения, свидетельствует текст документа.

Согласно законопроекту, парламентарии также предлагают исключить кредиты из госбюджета для поддержки ЭКА, оставив только один вид господдержки – госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств ЭКА. Проект закона также предлагает дополнительно расширить возможность ЭКА страховать и перестраховывать экспортный факторинг, указано в пояснительной записке.

Теги: #законотворчество #эка
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