В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 13 областях, только в Луганской области не подтвердили новых случаев коронавируса.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (168 случаев), Киеве (140 случаев), Ровенской области (111 случаев), Закарпатской области (93 случая).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 23 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 47 выздоровели, сейчас в области болеет 625 человек (на 24 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 65 новых случаев COVID-19, 1 человек умер, выздоровели 10 человек, сейчас в области болеют 1 410 человек (на 54 больше за сутки);

- в Днепропетровской области за сутки 6 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеет 151 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Донецкой области за сутки 3 новых случая заболевания, 4 человека выздоровели, сейчас в области болеет 243 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Житомирской области 5 новых случаев заболевания за сутки и 22 - выздоровления, всего болеет 603 человека (на 17 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 93 новых случаев заражения за сутки, 9 человека скончались, 9 выздоровели, сейчас болеет 1 632 человека (на 75 больше за сутки);

- в Запорожской области 4 новых случая заболевания за сутки, 12 - выздоровления, сейчас в области болеет 131 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 36 новых случаев заболевания за сутки, 1 – смерти, 5 человек выздоровели, всего в области болеет 1057 человек (на 30 больше за сутки);

- в Киеве 140 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек выздоровел, всего болеет 3 274 человека (на 139 больше за сутки);

- в Киевской области 50 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался, 43 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1 141 человек (на 6 больше за сутки);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания, 4 - выздоровления, сейчас в области болеет 82 человека (на 2 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не выявлено, 3 человека выздоровели, сейчас в области болеет 18 человек (на 3 меньше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 168 новых случаев заражения COVID-19, 5 случая смерти, 12 человек выздоровели, всего в области болеет 4 136 человек (на 151 больше за сутки);

- в Николаевской области 8 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая выздоровления, всего в области болеет 102 человека (на 5 больше за сутки);

- в Одесской области 38 новых случаев заболевания за сутки, 88 человек выздоровели, всего в области болеет 821 человек (на 50 меньше за сутки);

- в Полтавской области 5 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, всего в области болеет 28 человека (на 5 больше за сутки);

- в Ровенской области 111 новых случаев заболевания за сутки, и 23 человека выздоровели, всего в области болеет 1 704 человека (на 88 больше за сутки);

- в Сумской области 3 новых случая заболевания за сутки и 6 – выздоровления, всего в области болеет 73 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 19 новых случаев заболевания за сутки, 1 – смерти, 15 человек выздоровели, всего в области болеют 724 человек (на 3 больше за сутки);

- в Харьковской области 53 новых случая заболевания за сутки, 1 человек умер, 9 человек выздоровели, всего в области болеет 941 человек (на 43 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случая заболевания за сутки и 1 случай выздоровления, всего в области болеют 12 человек;

- в Хмельницкой области 53 новых случая заболевания за сутки, 2 – смерти, 10 человек выздоровели, всего в области болеет 224 человека (на 41 больше за сутки);

- в Черкасской области 8 новых случаев заболевания, один человек скончался, 12 выздоровели, всего в области болеют 160 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 49 новых случаев заболевания, 2 – смерти, 53 человека выздоровели. Всего в области болеют 2 598 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания. Всего в области болеют 364 человека (на 5 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев COVID-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли.