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01:41 27.06.2020

Зеленский: дипломаты должны стать послами экспортами украинской продукции на мировых рынках

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Зеленский: дипломаты должны стать послами экспортами украинской продукции на мировых рынках

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что к процессу продвижения украинской продукции на международных рынках должны присоединиться украинские дипломаты.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в пятницу на круглом столе с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области, которые призвали президента помочь в продвижении украинской продукции на мировых рынках.

"Эти люди должны иметь дипломатический опыт и соответствующее образование. Но первый аспект сейчас – продавец. То есть они должны продавать наш товар, стать экспортерами страны. Другими слова – амбассадоры экспорта Украины", - пояснил Зеленский.

По его словам, сейчас соответствующую концепцию разрабатывает Министерство иностранных дел Украины.

"То есть там посол не для того, чтобы встречать меня и открывать двери. А для того, чтобы продавать отечественный товар. Это главное. Ну и геополитика – это понятно", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что в настоящее время по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы восстанавливается институт торговых представительств, которые будут направлены на продвижение украинский продукции, отечественного производителя. "Поэтому я думаю, что в течение месяца-двух мы уже начнем работать в этом направлении", - сказал он.

Теги: #дипломаты #торговля #продукция
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