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23:15 26.06.2020

Зеленский: мы боремся за низкие кредиты для бизнеса в 5-7%

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Зеленский: мы боремся за низкие кредиты для бизнеса в 5-7%

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что будет бороться за низкие кредиты для отечественного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба президента, в пятницу на встрече в Херсонской области представители аграрного бизнеса в очередной раз пожаловались главе государства на высокие процентные ставки по кредитам.

"Проценты по кредитам уже снизились до 8-10% в год, но этого недостаточно, чтобы нормально вести бизнес. Мы все понимаем и разберемся. По меньшей мере госбанки будут работать на отечественного предпринимателя", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что действует государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которую нужно улучшать.

"Мы боремся за "5-7-9%". Мне кажется, что сегодня 5-7-процентный кредит на бизнес - это очень нормальные условия. Я сам из бизнеса, мы брали под 18-25%, и это ужас. Но цифры, о которых я говорю, - мы за эти цифры боремся. И мы победим", - подчеркнул президент.

Коснулись предприниматели и вопроса снижения ставки НДС для ряда видов продукции сельскохозяйственного производства, в частности животноводства.

Представители винодельческой отрасли предложили главе государства разработать комплексную программу развития виноделия.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев призвал систематизировать предложения представителей отрасли и направить их в правительство с целью разработки комплексной программы поддержки.

"Мы изучим это. Давайте дадим правительству и Офису президента - параллельно посмотрим", - сказал Зеленский.

Теги: #кредитование #бизнес
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