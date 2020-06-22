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10:05 22.06.2020

SkyUp с 1 июля планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию, с 15 июля – в ряд других стран

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SkyUp с 1 июля планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию, с 15 июля – в ряд других стран

 Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) с 1 июля 2020 года планирует начать полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля – в другие страны, предусмотренные расписанием еще до внедрения карантина, если отмены запретов на въезд к ним будут проходить согласно предварительным договоренностям между странами.

Как указано в пресс-релизе компании в субботу, пассажирам при этом рекомендуется до покупки билета ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения и с правилами возвращения в Украину, а также убедится в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки.

"Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода", - отметили в SkyUp.

Согласно данным авиакомпании, начиная с марта 2020 года SkyUp Airlines получила около 286 тыс. обращений касательно компенсации за неиспользованные через запрет полетов билеты. При этом пассажиры уже получили EUR13,186 тыс. и 1,9 млн грн возмещений, 4,7 тыс. пассажиров оформили промокоды на общую сумму 38,1 млн грн.

Кроме того, компания добавила, что с начала карантина их служба поддержки работала в перегруженном режиме – на протяжении всего этого времени ежедневно приходило до 13 тыс. обращений. Поэтому из-за того, что обработать их все на протяжении трех-пяти дней, как при обычных условиях, физически не было возможности, время на обратную связь увеличивалось.

Для исправления этой ситуации SkyUp внедряет систему автоматизации обработки обращений. Как отмечается, это означает, что пассажир после регистрации на сайте авиакомпании в персональном онлайн-кабинете сможет самостоятельно выбрать вид возмещения, который его устраивает, а пассажиры, которые ранее подавали заявки на возврат средств, по желанию, - изменить статус заявки на промокод или переноса даты, если по поданной ранее заявке еще не был выставлен счет на возврат средств. Функционал будет доступен ориентировочно через три недели.

"Введение карантина на международном уровне существенно повлияло на авиацию в целом и SkyUp не является исключением в этом глобальном кризисе авиаперевозок. Как и для многих авиакомпаний, для нас этот период сделал невозможным полноценно выполнять операционную деятельность. Поэтому мы не имеем ни возможности, ни экономических средств, чтобы сразу осуществить возврат средств всем, кто сделал запрос. Мы понимаем желание пассажиров быстрее вернуть свои средства. Сейчас надо набраться терпения, потому что этот процесс займет больше времени, чем обычно. Мы будем возвращать средства постепенно", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Евгения Хайнацкого.

Теги: #skyup
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