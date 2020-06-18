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11:56 18.06.2020

Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

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Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

Страны Евросоюза не могут преодолеть пандемию коронавируса в одиночку, это можно сделать только сообща, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Еще никогда единство и солидарность в Европе не были так важны, как сейчас. Ни одна страна не может пережить этот кризис в одиночку, только если мы будем действовать сообща", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге накануне саммита ЕС.

Она указала, что пандемии обострила разницу между странами ЕС, в особенности в том, что касается их экономического развития, тем не менее, страны-участницы ЕС должны действовать вместе.

Кроме этого, пандемия сделала ЕС, по словам Меркель, зависимым "от третьих стран", потому что там производятся медикаменты и вспомогательные медицинские материалы, такие как маски.

Теги: #ес #covid_19 #меркель
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