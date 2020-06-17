Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что расследование эпизода о попытке предоставления взятки руководителям антикорупционных органов будет быстро завершено, и сумма в $6 млн будет передана в доход государства.

"По делу есть три подозреваемых. Я не исключаю, что это не окончательное количество подозреваемых",- сказал Сытник в среду в эфире "24 канала".

По его словам, в настоящее время проверяются все факты, исследуются документы. "Мы сориентированы, чтобы эти средства (сумма взятки) быстро попали в бюджет (…) Этот эпизод попытки дачи взятки будет передан в суд в ближайшее время",- добавил директор НАБУ.

Как сообщалось, 12 июня, сотрудники НАБУ и САП задокументировали факт предоставления высокопоставленным чиновником, вместе с другими лицами, неправомерной выгоды руководству НАБУ и САП в размере $6 млн.

Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, взятка руководству антикоррупционных органов предполагалась за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину.

13 июня Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

15 июня подозреваемому в попытке предоставления взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Высшим антикоррупционным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 40 млн грн.