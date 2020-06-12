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12:17 12.06.2020

Уголовное преследование политических оппонентов является недопустимым – Киевская митрополия ПЦУ

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Уголовное преследование политических оппонентов является недопустимым – Киевская митрополия ПЦУ

Политически мотивированные преследования со стороны правоохранительных органов являются недопустимыми, заявляют в Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой ПЦУ в пятницу.

"(…) любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, - недопустима. Более того, она будет опасной для гражданского мира в условиях российской агрессии, когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне", - отмечается в заявлении.

ПЦУ заявила, что глубокое беспокойство вызывает кризис "доверия к одному из наиболее важных государственных институтов – правосудию".

В ПЦУ подчеркнули, что, несмотря на попытки реформирования, система правосудия в целом и отдельные её элементы остаются среди лидеров общественного недоверия.

"Внесение в ведение расследований политической составляющей и избирательности всегда только усугубляют такое недоверие, доказательством чего являются позорные судебные преследования представителей оппозиции во времена власти бывшего президента Януковича. Недоверие к правосудию существенно подрывает и международный авторитет Украины. Помним, как судебные преследования оппозиционных деятелей во времена президентства Януковича были постоянным предметом внимания и справедливой критики со стороны демократических стран и международных организаций", - подчеркивается в заявлении.

В ПЦУ напомнили, что в те времена Украинская церковь предостерегала от принятия ошибочных решений, и дальнейшие события подтвердили справедливость такой позиции.

"Наше единство, наша государственная и церковная независимость, наше достоинство и свобода достались слишком дорогой ценой, которую заплатили поколения наших предков и которую продолжают платить сейчас защитники от российской агрессии. Поэтому мы не можем допустить, чтобы враг воспользовался нашими внутренними недоразумениями, политическими спорами и несовершенством государственных институтов для разрушения этих достижений и осуществления реванша", - настаивают в ПЦУ.

Теги: #церковь #политика #пцу
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