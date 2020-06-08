События

09:09 08.06.2020

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

1 мин читать
В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

463 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 141 выздоровел. Днем ранее сообщалось о 485 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 6 июня – о 550 новых заболевших, 5 июня – о 553.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 14 тыс 470 человек, что на 313 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 08.06.2020
В Грузии за сутки коронавирус выявлен у одного человека

В Грузии за сутки коронавирус выявлен у одного человека

09:32 08.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

09:09 08.06.2020
Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

08:45 08.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

08:02 08.06.2020
В Нидерландах начинается второй блок слушаний в деле МН17: суд подведет итоги первого блока, а прокуратура расскажет о том, как проходило следствие

В Нидерландах начинается второй блок слушаний в деле МН17: суд подведет итоги первого блока, а прокуратура расскажет о том, как проходило следствие

07:56 08.06.2020
Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом – премьер

Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом – премьер

07:19 08.06.2020
Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

07:02 08.06.2020
В Винницкой области пиротехники изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

В Винницкой области пиротехники изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

02:36 08.06.2020
Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

01:25 08.06.2020
Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай не отвечает на предложения Австралии обсудить смягчение напряженности в отношениях - австралийский министр

Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше без "российского расследования"

12 человек арестованы в Лондоне в ходе протестов

В Молдове за сутки скончались 10 человек от COVID-19, выявлено 189 новых случаев заболевания – Минздрав

В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

На одной из маршрутных остановок  Николаева произошла стрельба, есть раненые – полиция

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА