В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

463 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 141 выздоровел. Днем ранее сообщалось о 485 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 6 июня – о 550 новых заболевших, 5 июня – о 553.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 14 тыс 470 человек, что на 313 больше, чем днем ранее.