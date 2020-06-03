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11:55 03.06.2020

Рада намерена позволить гражданам Украины менять отчество

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Рада намерена позволить гражданам Украины менять отчество

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество».

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за данный документ на заседании в проголосовало 247 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке, проект закона разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины» и устранения пробелов, существующих между нормами Гражданского и Семейного кодексов Украины, о возможности изменения физическим лицом отчества.

Так, документом предусматривается внесение изменений в ч.1, ч.2, ч.3 ст. 295 Гражданского кодекса Украины, изменений в ч.1 ст. 149 Семейного кодекса Украины и дополнения ст. 149 Семейного кодекса Украины ч.2 и ч.3, которыми предусматривается право лица по своему усмотрению менять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

Теги: #отчество #рада #закон
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