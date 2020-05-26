События

10:58 26.05.2020

Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

2 мин читать
Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

Неблагоприятная погода в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) может помешать намеченному на 27 мая первому пилотируемому полету американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции, следует из данных прогноза.

"В настоящее время вероятность хорошей погоды в среду составляет 60%", - сообщил на брифинге представитель 45-й метеоэскадрильи Космических сил США Майк Маклинан, отслеживающий погодные условия в районе пуска.

При этом он также отметил, что существует 40% вероятности ухудшения погоды из-за осадков и густых и кучевых облаков.

Между тем ранее на брифинге руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Кэтрин Лойдерс сообщила, все готово к старту в среду.

"Все команды готовы к старту, мы делаем прогресс на пути к реализации нашей миссии, - сказала она. - Теперь единственное, что нам нужно сделать, это выяснить, как контролировать погоду".

По данным NASA, запасная дата запуска намечена на 30 и 31 мая.

Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты-ветераны NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов. На космодроме собирается присутствовать президент США Дональд Трамп.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ. С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.

Пуск планируется осуществить в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 мск). На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. Стыковка с МКС намечена на 28 мая.

Теги: #сша #космос #корабль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:37 26.05.2020
Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

16:06 25.05.2020
Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

09:38 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

09:37 25.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

08:39 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

21:34 24.05.2020
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

19:22 24.05.2020
США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

08:35 24.05.2020
ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

08:04 24.05.2020
Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

19:07 23.05.2020
Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине"

Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных коридоров

В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины – СНБО

В Украине за минувшие сутки 339 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 341 выздоровел

Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе российские наемники обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных коридоров

В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

8,9 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 174 смерти - наивысший показатель по числу умерших

В Ивано-Франковске растет число больных пневмониями

В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

С 1 июня ученики профтехов могут выходить на практическое обучение – Минобразования

У еще троих военнослужащих из Львовской и Черкасской области подтвержден COVID-19

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины – СНБО

На третьем этапе послабления карантина откроют спортзалы и бассейны - Ляшко

Подозреваемых в изнасиловании сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции ждет справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА