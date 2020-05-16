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03:37 16.05.2020

В Кировоградской области из незаконного оборота изъяли 17 тыс. л алкоголя

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В Кировоградской области из незаконного оборота изъяли 17 тыс. л алкоголя

На Кировоградщине из незаконного оборота изъяли 17 тыс. литров алкогольных напитков и более 2,7 тыс. литров спирта, сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
"В ходе проверок с начала года из подпольного оборота изъяли спирт и алкоголь на общую сумму 3,7 млн грн. Кроме этого, проверяли и производителей алкогольных напитков. У тех, кто работал подпольно, изъяли оборудование на сумму 300 тыс. грн", - цитирует пресс-служба главу ОГА Андрея Балоня.
Всего с начал года специалисты контролирующих органов провели 119 проверок. По их результатам обнаружили 82 правонарушения.
"Сейчас правоохранители составили 50 протоколов об административных нарушениях и начали девять уголовных производств", – добавили в ОГА.

Теги: #алкоголь #торговля #кировоградская
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