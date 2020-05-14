Уволенному главе Госэкоинспекции Фирсову предлагали "порешать" вопрос сохранения на должности

Уволенному с поста главы Государственной экологической инспекции Украины Егору Фирсова предлагали "договориться" о сохранении должности, написал он в соцсети Facebook.

"В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку врио, но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - написал он.

Он пояснил, что решение правительства в среду об увольнении не было для него неожиданностью.

"Никаких причин такого решения мне не поясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было лишь вопросом времени", - отметил Фирсов.

В должности руководителя инспекции Фирсова сменил Андрей Мальованый, соответствующее решение Кабмин принял 13 мая.