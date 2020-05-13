Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

Закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д), принятый в целом Верховной Радой в среду, ожидают разбирательства в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека, прогнозирует министр юстиции Денис Малюська.

"Банковский закон". Mission completed. Ну, ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап – пройден", – написал он в Facebook в среду.

Малюська отметил, что ключевыми изменениями являются запрет возврата в судебном порядке банка его бывшим акционером, при этом если национализация банка будет признана незаконной, то бывшие собственники имеют право получить компенсацию только в денежной форме. "Размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией… Основываясь на стоимости акций на время национализации и в случае неплатежеспособного банка такая компенсация, вероятнее всего, будет нулевой (за исключением случаев, когда банк выводится с рынка не из-за нехватки средств)", – добавил министр.

Кроме того, закон уточняет, что суд не может подменять собой Национальный банк Украины (НБУ) и обязан проверять только юридические аспекты таких решений, то есть их законность, написал Малюська.

Он также добавил, что закон усовершенствует механизм передачи активов переходному и принимающему банку, в частности, если ранее из-за юридических формальностей такой процесс мог растянуться на месяцы, то теперь он будет ограничиваться несколькими днями.

"Это также означает, что даже если какой-нибудь суд по разным причинам проигнорирует требования закона и решит вернуть неплатежеспособный банк бывшим владельцам, активы такого банка будут мгновенно переданы переходному/принимающему банку и такой банк продолжит функционирование как новое юридическое лицо без ущерба вкладчикам и другим клиентам", – пояснил Малюська.

Как отмечается в сообщении НБУ в среду, принятый закон устраняет пробелы в законодательстве, обнаруженные во время очистки банковской системы в 2014-2016 годах. "Закон позволяет убрать "белые пятна" в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать "зомби" банки, выведенные с рынка из-за неплатежеспособности. Способность судов возвращать банки "к жизни" ограничена во многих странах мира, в том числе в странах Евросоюза", – говорится в сообщении.

Регулятор также добавил, что закон меняет ряд норм в рамках процедуры принятия решений НБУ по выводу банка с рынка, в том числе относительно "профессионального суждения" и процедурных прав, что позволит выявлять проблемность банков на более ранних стадиях и, как следствие, сохранять активы неплатежеспособных банков и выводить банки с рынка с наименьшими потерями.

"Положения закона направлены, в частности, на совершенствование законодательных норм, которые определяют особенности судебного производства по делам по выводу банков с рынка, совершенствование законодательных норм, определяющих обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований (возмещение ущерба) кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка", – прокомментировало принятый закон Министерство финансов.

По словам аналитика группы ICU Михаила Демкива, которого цитирует пресс-служба группы, банковский закон, касается не только ПриватБанка, но и банковской системы в целом. "Кроме ПриватБанка, неплатежеспособными были признаны до 80 банковских учреждений, просто размер крупнейшего в стране банка – огромный, часто, говоря об этом законе, вспоминают только его", – пояснил он.

Демкив поддержал нововведение закона в виде оценки ущерба, нанесенного акционерам обанкротившегося банка, квалифицированными профессионалами из числа международных аудиторских фирм, а также отметил, что надзор за банковской системой и выведение с рынка неплатежеспособных банков – это функция НБУ.

Как сообщалось, в среду 270 народных депутатов (при необходимых 226 голосах) поддержали принятие законопроекта во втором чтении и в целом. Закон №2571-д является необходимым для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие пришел президент Владимир Зеленский.

Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.