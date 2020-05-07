Консультативная миссия ЕС передала средства защиты госучреждениям Украины

Консультативная миссия ЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства Национальной полиции, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Министерству внутренних дел, Офису Генерального прокурора, Государственной таможенной службе, Службе безопасности Украины и Службе судебной охраны.

"Чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за Covid-19, невозможно преодолеть в одиночку. Борьба с коронавирусом ставит беспрецедентные задачи и требует немедленного реагирования. Только объединив наши усилия, мы сможем победить эту болезнь и свести на нет ее последствия... Полицейские, пограничники и работники других правоохранительных органов - среди героев современности, которые рискуют своей жизнью ради безопасности граждан. Эта помощь - небольшой акт солидарности с нашими украинскими партнерами. Важно защищать друг друга, если мы хотим защитить себя", - цитируются слова председателя Консультативной миссии ЕС Антти Хартикайнена в пресс-релизе КМЕС в четверг.

Отмечается, что переданные защитные средства – это первая часть пакета поддержки от Консультативной миссии ЕС. Среди прочего, помощь, общая стоимость которой будет достигать почти EUR120 тыс, будет включать респираторы со степенью защиты FFP3 и FFP2, а также термометры.

ЕС уже объявил о выделении более EUR190 млн в поддержку Украины. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку Covid-19. Они будут направлены на обеспечение медицинским оборудованием, обучение медперсонала и уменьшение экономических последствий от Covid-19. Кроме этой поддержки, ЕС и его партнеры помогут малым и средним предприятиям, малым фермерским хозяйствам, гражданскому обществу и пострадавшим от конфликта регионам востока и юга Украины преодолеть последствия Covid-19.