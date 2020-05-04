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20:29 04.05.2020

В Консультативный совет в ТКГ могут быть привлечены только граждане Украины из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и не совершали преступлений – Ермак

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В Консультативный совет в ТКГ могут быть привлечены только граждане Украины из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и не совершали преступлений – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вновь подчеркивает, что в Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений.

"Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ЛНР/ДНР". Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий". Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

При этом Ермак вновь указал, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ

Теги: #консультативный_совет #ткг
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