Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский указом №152 о "Вопросах Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины" утвердил положение о Консультативном совете и его персональном составе, сообщила пресс-служба президента.

"Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, его возглавила советник заместителя руководителя Офиса президента Алена Вербицкая. Ее заместителями назначены народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев. Секретарем стал советник руководителя ОП Андрей Ляхович.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сообщается, что Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилование, обеспечения справедливого правосудия и применения амнистии.

Кроме того, в нем будет разрабатываться усовершенствование законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод граждан, которые защищали Украину.