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13:58 21.04.2021

Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

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Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

Консультативный совет по вопросам местного самоуправления при Верховной Раде сформирует предложения, которые помогут укрепить финансовую основу местного самоуправления, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"При Верховной Раде возобновил работу Консультативный совет по вопросам местного самоуправления. Следующее заседание… состоится 11 мая", - цитирует выступление Разумкова на сессии Волынского областного совета сайт украинского парламента.

По его словам, Консультативный совет обсудит наработанные предложения, которые помогут укрепить финансовую состоятельность органов местного самоуправления и предоставить им дополнительные финансовые инструменты, в том числе и для борьбы с коронавирусом.

Спикер парламента подчеркнул, что пандемия коронавируса влияет не только на здоровье людей, но и на экономику всего мира.

"Я вижу такие последствия во многих областях, которые мне приходится посещать, в том числе в Волынской. Мы видим спад промышленного производства, в агропромышленном комплексе, уменьшение производства строительных товаров ", - добавил Разумков.

Глава парламента считает, что «только концентрируя внимание на предпринимателе, на украинской промышленности, мы сможем восстановить и запустить маховик, который поможет экономике выйти из непростой кризисной ситуации и начать рост".

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что важным в этой работе является эффективное взаимодействие и партнерские отношения органов государственной власти различных уровней. Он отметил, что в настоящее время "в условиях децентрализации на места передано не только много полномочий, но и ответственности и только работая совместно - центральные и местные органы власти - можно добиться успеха".

"Потому что без помощи Киева - Верховной Рады, правительства, Президента - вам будет трудно внедрять и выполнять те обещания, которые вы давали избирателям. И нам невозможно будет достичь успеха без помощи на уровне области, района, ОТГ", - резюмировал Разумков.

Теги: #консультативный_совет #разумков #рада
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