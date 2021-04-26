Заседание Консультативного совета по вопросам местного самоуправления состоится 11 мая - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал заседание Консультативного совета по вопросам местного самоуправления при Верховной Раде на 11 мая.

"11 мая состоится заседание Консультативного совета при Верховной Раде, на котором мы будем иметь возможность обсудить те ключевые вопросы, которые находятся в повестке дня как Верховной Рады, так и в регионах… Я думаю, что вместе мы сможем двигаться далее, нарабатывая правильные законодательные инициативы, которые помогут нам выполнять свои функции и помогать людям на местах", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, заседание проходит с учетом необходимости выработки согласованных законодательных предложений по совершенствованию регулирования условий для финансовой самостоятельности бюджетов местного самоуправления.