Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Соответствующий указ № 93/2021 глава государства подписал в пятницу, 12 марта.

"Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины. С просьбой о создании при Офисе Президента Украины Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады. Глава государства как Верховный Главнокомандующий и гарант Конституции, подписав соответствующий указ, поддержал идею создания такого совещательного органа", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой президента в пятницу.

Как заявила председатель Консультативного совета Алена Вербицкая, орган при Офисе Президента создается для отстаивания прав людей, которые защищали нашу страну.

"Европейская правовое государство - это прежде всего государство, в котором царит верховенство права и равенство всех перед законом. Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины", - отметила она.

Она подчеркнула, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

"Такие дела нужно дополнительно анализировать, обращать внимание на те моменты, которые не были учтены в ходе предварительного рассмотрения и принятия судебного решения", - добавила Вербицкая.

Она уточнила, что в состав Совета будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

"Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций", - отмечают в пресс-службе президента.

Там добавляют, что работа Совета позволит наладить действенную коммуникацию гражданского общества с рядом государственных органов власти, скажется на результативности и эффективности, ведь все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше.

"Благодаря тому, что общественность и депутаты обратились к Президенту Украины и он поддержал эту инициативу, создается площадка, на которой за одним столом будут присутствовать и депутаты, и представители потерпевшей стороны, и органы исполнительной власти… До этого мы писали запросы, долго ждали ответа, а здесь будет возможность работать более эффективно", - резюмировала глава Консультационного совета.