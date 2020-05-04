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12:11 04.05.2020

Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

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Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

Следственные действия с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко в рамках открытого уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений перенесены на неопределенный срок в связи с карантинными ограничениями, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Черкасской области.

"Допрос мэра Черкасс как свидетеля по делу о смягчении горсоветом карантинных ограничений, который планировался на 12 часов понедельника, перенесен на неопределенный срок",- сообщили в полиции области.

Как сообщалось, исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу с 1 мая ряду магазинов, мастерских, рынков и летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков написал в своем микроблоге в Twitter: "Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!".

В свою очередь мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина. "Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - пояснил он.

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.

При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове".

Теги: #мэр #черкасская_область #карантин #полиция
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