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19:35 27.04.2020

В Ровенской области в селе, где произошла вспышка COVID-19, ограничили въезд и выезд

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В Ровенской области в селе, где произошла вспышка COVID-19, ограничили въезд и выезд

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об ограничении въезда и выезда в селе Заря, где уже 28 человек заболели коронавирусом, сообщает Ровенская областная государственная администрация (ОГА).

"В настоящее время количество больных COVID-19 в населенном пункте составляет 28 человек. Четыре человека госпитализированы, у 24-х - легкое или среднее состояние тяжести...С сегодняшнего дня начинают устанавливать блокпосты. К работе в составе КПП привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они будут проверять температуру, проводить информационно-разъяснительную работу, дезинфицировать транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что будет действовать особый режим въезда и выезда из населенного пункта. Так, на местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного.

"С 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село", - добавили в ОГА.

Как сообщалось, по данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 27 апреля в Ровенской области было зафиксировано 522 случая заболевания коронаврусом.

Теги: #карантин #ровенская_область #село
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