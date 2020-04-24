Полковник ФСБ Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Шайтанова, оказался фигурантом дела о сбитом над Донбассом "Боинге" - Bellingcat

Полковник ФСБ Игорь Егоров, который по данным Службы безопасности Украины вербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, известен, как "Эльбрус" в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге" MH-17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", свидетельствуют данные расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

"Наша ранняя гипотеза о том, что полковник Егоров на самом деле является "Эльбрусом" получила сильный импульс, когда в ноябре 2019 года, Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала ряд перехваченных звонков за несколько дней до сбития рейса MH-17, который содержал разговоры между боевиками в самопровозглашенных "народных республиках" Донецка и Луганска. В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли он с - судя по контексту - недавно прибывшим командиром "Эльбрусом", - говорится в статье опубликованной Bellingcat в пятницу.

Отмечается, что этот боевик продолжает объяснять, что он знал "Эльбруса" по "крымским событиям" - якобы ссылаясь на проект аннексии Крыма, - и называет его офицером "Вымпел-спецназа ФСБ по имени Игорь". По данным расследователей, этот человек отмечает, что Игорь "Эльбрус" имеет речевую помеху, которая также может быть идентифицирована в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ.

"Из оставшейся части беседы, которая приправлена пренебрежительными комментариями о стратегических военных навыках Эльбруса ("эти ребята знают только, как проводить специальные операции, но не имеют понятия о генеральной войне"), становится ясно, что Эльбрус был привезен из России для принятия решений выше местных командиров в военной цепи командования. Учитывая, что его прибытие было незадолго до трагического сбития MH17 российской ракетой "Бук", такая роль делает Эльбруса представляющим интерес лицом в расследовании MH17, что частично объясняет публикацию перехватов JIT", - говорится также в материале.

Кроме того, Bellingcat указывает на то, что украинские источники, опрошенные ними на условиях анонимности, утверждают, что Украина потребовала ареста Егорова во время его последнего визита в Гамбург, но Германия отказалась его задержать.

По вопросу о том, почему Егоров не был арестован, возникают противоречивые мнения. Согласно одной из теорий, предложеной немецким правоохранительным источником с просьбой об анонимности, существовали планы арестовать полковника ФСБ во время его следующей поездки. Однако это путешествие не состоялось из-за надвигающегося кризиса с коронавирусом и ограничений на передвижение.

По данным Bellingcat, полковник Егоров приобрел один дополнительный билет на самолет в Германию, планируя вылететь из Москвы во Франкфурт 4 марта 2020 года и оставаться там до 9 марта 2020 года. Однако вечером 28 февраля он отменил эти заказы.

"Вне зависимости от того, было ли это вызвано ограничениями в связи с коронавирусом, которые начали появляться к концу февраля, или утечкой конфиденциальной оперативной информации, такое аннулирование бронирования, вероятно, спасло полковника Игоря Егорова от его появления в качестве ценного свидетеля или, возможно, подозреваемого в суде в хотя бы одной европейской страны", - резюмирует Bellingcat.

Как сообщалось, сотрудники контрразведки СБУ задержали в Киеве еще одного фигуранта дела ранее задержанного по подозрению в госизмене генерал-майора Валерия Шайтанова -бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также работал на ФСБ РФ.

По данным СБУ, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.