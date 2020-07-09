Вербовщик Шайтанова из ФСБ непосредственно руководил террористами на Донбассе – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

"С лета 2014г Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок", - сообщается на сайте СБ Украины в четверг утром.

Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

"Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Как сообщалось, в апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Шевченковский районный суд города Киева продлил срок его содержания под стражей до 8 августа.