События

10:24 09.07.2020

Вербовщик Шайтанова из ФСБ непосредственно руководил террористами на Донбассе – СБУ

2 мин читать

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

"С лета 2014г Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок", - сообщается на сайте СБ Украины в четверг утром.

Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

"Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Как сообщалось, в апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Шевченковский районный суд города Киева продлил срок его содержания под стражей до 8 августа.

Теги: #шайтанов #сбу #контрразведка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:55 08.07.2020
СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

13:59 08.07.2020
Неподалеку от энергетических объектов в Одессе обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами - СБУ

Неподалеку от энергетических объектов в Одессе обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами - СБУ

20:33 07.07.2020
СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

05:42 07.07.2020
Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

12:11 06.07.2020
СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

16:40 03.07.2020
Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

09:46 03.07.2020
За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

02:03 03.07.2020
СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

18:52 02.07.2020
Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе

Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе

14:59 02.07.2020
СБУ пресекла деятельность управляемой из РФ ботофермы в Бердянске

СБУ пресекла деятельность управляемой из РФ ботофермы в Бердянске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Приезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции пройти ПЦР-тест можно в только в аккредитованных лабораториях

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Украине 810 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 665 - выздоровели, 21 новая жертва вируса

На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Частью нацпроекта "Большое строительство" в 2021г станет восстановление 100 культурных объектов - Ткаченко

Минсоцполитики Украины инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на детей, которые родились в 2020 году

Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита на поддержку реформ и преодоление последствий COVID-19

Приезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции пройти ПЦР-тест можно в только в аккредитованных лабораториях

Количество больных Covid-19 снизилось в 13 областях Украины

Степанов: уровень иммунизации среди детей в июне увеличился

Спутниковые снимки показали активность на ядерном объекте в КНДР

В Деснянском районе Киева горел девятиэтажный дом

Степанов: количество медиков среди больных COVID-19 сократилось до 7-8%

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА