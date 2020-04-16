Генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова – замглавы МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», - сообщил замглавы МВД в четверг вечером в эфире телеканала «Украина24».

При этом Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. «Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона», - добавил он.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: «То, что мне известно: генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками».

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов «был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду».