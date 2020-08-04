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16:24 04.08.2020

Суд продлил арест генерал-майора СБУ Шайтанова до 2 октября

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Суд продлил арест генерал-майора СБУ Шайтанова до 2 октября

Шевченковский районный суд Киева продлил до 2 октября срок содержания под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

"Шевченковский суд продлил арест Шайтанову до 2 октября 2020 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБ Украины во вторник.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта (ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.258 (теракт) УК Украины).

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал Шайтанову, задержанному ранее по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

16 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.

Теги: #шайтанов #сбу #суд
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