Апелляционный суд оставил по стражей генерал-майора СБУ Шайтанова, обвиняемого в госизмене

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из бывших руководителей Центра специальных операций "А", генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

"Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины, обвиняемый в государственной измене и организации теракта, оставлен под стражей", - говорится в сообщении суда, размещенном во вторник на странице в Фейсбук.

По информации апелляционного суда, 13 июля коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты, на решение Голосеевского районного суда Киева, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля 2020 года. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта - ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

В октябре 2020 года Офис генпрокурора передал в суд дело генерал-майора СБУ Шайтанова.