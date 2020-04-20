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18:10 20.04.2020

Пострадавшим в результате пожаров в Житомирской области компенсируют убытки, ориентировочный ущерб составляет 25 млн грн – совещание у Зеленского

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Пострадавшим в результате пожаров в Житомирской области компенсируют убытки, ориентировочный ущерб составляет 25 млн грн – совещание у Зеленского

В связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляют предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе, доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов в понедельник.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно, и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - подчеркнул Зеленский на совещании, сообщает пресс-служба президента.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около 50 человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие сгоревших домов были пустыми. Жертв среди населения нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. По его словам, изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Теги: #пожары #ущерб #компенсация #житомирская_область
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