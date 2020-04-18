Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

В ряде провинций Аргентины с понедельника будут ослаблены ограничительные меры, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса, сообщил в эфире общественного телевидения Аргентины глава правительства страны Сантьяго Кафиеро.

"Мы видим, что в ряде мест не выявляют новых случаев, или где наблюдается один "завозной" случай, но нет распространения вируса. Конечно, там возобновится активность", - сказал Кафиеро.

По словам главы правительства, эта мера была рассмотрена на встрече кабинета министров при участии президента Аргентины Альберто Фернандеса и губернаторов провинций страны.

В ряде провинций Аргентины к настоящему моменту выявлено менее десяти случаев заражения, а в двух - Формосе и Катамарке, обе на севере страны, не зарегистрировано ни одного случая заражения.