События

11:12 15.04.2020

О каждом случае заболевания Covid-19 в пенитенциарных учреждениях будет сообщаться отдельно – омбудсмен

1 мин читать
О каждом случае заболевания Covid-19 в пенитенциарных учреждениях будет сообщаться отдельно – омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что будет отдельно сообщать о каждом случае выявления коронавирусной болезни Covid-19 в пенитенциарных учреждениях Украины.

"Обращаю внимание представителей СМИ, что в случае выявления заболевания коронавирусной инфекции в пенитенциарных учреждениях Украины буду сообщать лично", - написала Денисова на своей странице в Facebook в среду.

Она также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о первом подтвержденном случае заболевания Covid-19 у одной задержанных в Черновицком СИЗО, отметив, что "задержанная женщина не была допущена в камерные помещения Черновицкого следственного изолятора, поскольку наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования".

"Женщину немедленно госпитализировали в Черновицкой областной клинической больницы, где поместили в отдельный бокс инфекционного отделения… Все медицинские работники мест лишения свободы, проводившие обследование женщины, и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней в самоизоляции, после чего прошли проверку на наличие заболевания - у ни одного из них Covid-19 не обнаружен. Председатель Шевченковского районного суда г.Черновцов и его помощник, участвовавшие в судебном заседании, также находились на самоизоляции 14 дней", - рассказала Денисова.

Теги: #коронавирус #омбудсмен #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:16 15.04.2020
В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

11:46 15.04.2020
Во Львовской области уже больше десяти медиков инфицированы коронавирусом

Во Львовской области уже больше десяти медиков инфицированы коронавирусом

11:31 15.04.2020
Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

11:15 15.04.2020
ГП МЗУ сэкономило около 40% бюджетных средств при закупке 90 тыс. костюмов биозащиты для борьбы с COVID-19

ГП МЗУ сэкономило около 40% бюджетных средств при закупке 90 тыс. костюмов биозащиты для борьбы с COVID-19

11:14 15.04.2020
3,38 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число диагнозов в стране почти достигло 25 тыс. - оперштаб

3,38 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число диагнозов в стране почти достигло 25 тыс. - оперштаб

10:21 15.04.2020
Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

10:19 15.04.2020
Из выделенных Всемирным банком средств, $35 млн пойдет на противодействие Covid-19- Степанов

Из выделенных Всемирным банком средств, $35 млн пойдет на противодействие Covid-19- Степанов

10:13 15.04.2020
Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтвердили 4 новых случая COVID-19

Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтвердили 4 новых случая COVID-19

10:09 15.04.2020
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

10:09 15.04.2020
Выходить из карантина пока нецелесообразно – министр здравоохранения

Выходить из карантина пока нецелесообразно – министр здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязательства до 5 июня

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно произойти до Пасхи - спецпредставитель ОБСЕ

Черновол сообщила, что по итогам суда "полностью свободна"

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязательства до 5 июня

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно произойти до Пасхи - спецпредставитель ОБСЕ

Черновол сообщила, что по итогам суда "полностью свободна"

В Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая Covid-19 и групповое заболевание в Вознесенском районе – обладминистрация

Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

Билл Гейтс назвал опасным решение Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Украинские ученые обеспокоены падением общей профподготовки учителей - письмо к Зеленскому

В Коростенском районе Житомирской области зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 - глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА