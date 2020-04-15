О каждом случае заболевания Covid-19 в пенитенциарных учреждениях будет сообщаться отдельно – омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что будет отдельно сообщать о каждом случае выявления коронавирусной болезни Covid-19 в пенитенциарных учреждениях Украины.

"Обращаю внимание представителей СМИ, что в случае выявления заболевания коронавирусной инфекции в пенитенциарных учреждениях Украины буду сообщать лично", - написала Денисова на своей странице в Facebook в среду.

Она также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о первом подтвержденном случае заболевания Covid-19 у одной задержанных в Черновицком СИЗО, отметив, что "задержанная женщина не была допущена в камерные помещения Черновицкого следственного изолятора, поскольку наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования".

"Женщину немедленно госпитализировали в Черновицкой областной клинической больницы, где поместили в отдельный бокс инфекционного отделения… Все медицинские работники мест лишения свободы, проводившие обследование женщины, и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней в самоизоляции, после чего прошли проверку на наличие заболевания - у ни одного из них Covid-19 не обнаружен. Председатель Шевченковского районного суда г.Черновцов и его помощник, участвовавшие в судебном заседании, также находились на самоизоляции 14 дней", - рассказала Денисова.