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20:18 12.04.2020

Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

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Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что уголовное дело против экс-депутатши Татьяны Черновол является попыткой устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства, а Государственное бюро расследований суждено стать инструментом этой атаки на Майдан.

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом в 2014-м до полусмерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По его воспоминаниям, "18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром". "Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессии, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента", – написал Порошенко.

Он считает, что уголовное дело против экс-депутатши Черновол - это "попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить русское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни тем, кто подвозил дрова или пищу. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - убежден пятый президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы - носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Значительно больше, чем купленных Януковичем Бабиков", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Теги: #гбр #майдан #порошенко
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