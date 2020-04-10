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08:35 10.04.2020

ГБР проводит обыск по делу Майдана в доме экс-нардепа Татьяны Черновол

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ГБР проводит обыск по делу Майдана в доме экс-нардепа Татьяны Черновол

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.

"ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Княжицкий отметил, что обыск начался рано утром в пятницу.

"Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила", – уточнил нардеп.

Теги: #гбр #черновол #обыск
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