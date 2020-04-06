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11:41 06.04.2020

Нардепы предложили к банковскому законопроекту уже около 6тыс. поправок

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Нардепы предложили к банковскому законопроекту уже около 6тыс. поправок

К банковскому законопроекту, который готовится ко второму чтению, уже предложено около 6тыс. поправок, заявляет заместитель председателя парламентской фракции "Голос", первый замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок к банковскому закону и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 порравок", - написал Железняк в понедельник на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в связи с большим количеством поправок, раньше среды профильный комитет не соберется для рассмотрения законопроекта.

"Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит", - написал Железняк.

Позже в аудиофайле, распространенном пресс-службой "Голоса", Железняк добавил: "Пока нет точной статистики, кто подает поправки, но выглядит так, что это именно те люди, которые не голосовали за этот законопроект в первом чтении".

По его словам, поправки разные: "Есть конструктивные, есть менее конструктивные".

Нардеп сообщил, что фракция "Голос" предложила "десяток поправок.., но они все технические и согласованы и с Национальным банком, и с Министерством юстиции".

Он добавил, что заседание, на котором комитет будет рассматривать поправки к законопроекту, пройдет онлайн.

"Есть законодательные процедуры, которые позволят в комитете рассмотреть (поправки – ИФ-У) достаточно быстро, в зале это займет дольше времени", - сказал Железняк.

При этом он отметил, что также существуют законодательные процедуры, ускоряющие рассмотрение поправок на пленарном заседании.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Теги: #банк #железняк
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