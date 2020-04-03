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13:56 03.04.2020

Следствие пытается узнать объем записей, переданных депутату Леросу, а не их суть - адвокат

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Следствие пытается узнать объем записей, переданных депутату Леросу, а не их суть - адвокат

Государственное бюро расследований (ГБР) в пятницу провело следственные действия с народным депутатом Украины Гео Леросом (фракция «Слуга народа»), следующий допрос состоится 13 апреля, сообщил адвокат Маси Найем.

"Допрос сегодня был, в ходе допроса мы заявили ходатайство о переносе, поскольку узнали о новых статьях, по котором проводится расследовании, и их объединении. Следующий допрос состоится 13 апреля в 11.00", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он выразил мнение, что следствие интересуется не содержанием записей, а их формой.

"По нашему мнению, следствие больше беспокоит не то, что именно содержится в этих материалах, а то, в каком объеме они были переданы Гео, и кто конкретно их передавал. По нашей информации, это первая и самая главная цель этих уголовных дел – уточнить, в каком объеме есть записи на Дениса Ермака: это - главное, что тревожит бенефициаров этих уголовных дел", - считает адвокат.

Ранее в пятницу на своей страничке в Фейсбук Найем написал: "Что касается допроса народного депутата Украины Гео Леоса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.365 УК (превышение власти или служебным полномочий – ИФ). Так было указано в повестке".

Вместе с тем, он подчеркнул, что следствие проинформировало об объединении уголовных производств и добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Теги: #гбр #лерос
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