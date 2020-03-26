События

09:51 26.03.2020

Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

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Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах на Донбассе начато тестирование задействованных в операции военнослужащих, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сейчас случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в обнародованном на странице Смнобороны в соццети "Фейсбук" в четверг утром сообщении.

Теги: #коронавирус #минобороны #оос
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