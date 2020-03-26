Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах на Донбассе начато тестирование задействованных в операции военнослужащих, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сейчас случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в обнародованном на странице Смнобороны в соццети "Фейсбук" в четверг утром сообщении.