События

15:15 22.03.2020

Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

2 мин читать
Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев), наращивает штат сотрудников в связи с лавинообразным увеличением количества заказов и предупреждает о возможных задержках доставки.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускориться. Привлекаем новых операторов, курьеров и экспедиторов, но клиентов все равно в разы больше. Поэтому доставка товара задерживается: возможно, вы получите свой заказ не в течение нескольких часов. Но он точно будет у вас завтра-послезавтра", - написал на своей странице в соцсети Facebook основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин.

Он отметил, что последние несколько дней контакт-центр Rozetka работает в авральном режиме.

"Основная проблема выглядит так: клиент заказал товар в точку самовывоза, пришел, увидел очередь, решил не ждать. Вернулся домой, перезаказал доставку на дом. Из-за повторного обращения и увеличения количества заказов – получаем «лавину» в контакт центре, операторы не успевают обрабатывать такой объем обращений. В итоге страдает и скорость принятия заказов, и логистика", - подчеркивает Чечеткин.

Он также отметил, что очереди в точках выдачи товаров возникли из-за введения дополнительных мер безопасности и не влияют на скорость обслуживания клиентов

"Все точки выдачи строго придерживаются правил более 10 квадратных метра на человека и расстояние между людьми в очереди — 1 метр. Пожалуйста, помогите нам делать нашу работу лучше — сохраняйте спокойствие. Если пришли в точку выдачи, дождитесь своей очереди. Если заказали онлайн, дождитесь своего курьера", - заявил основатель и совладелец Rozetka.

Он также поблагодарил сотрудников интернет-магазина за работу в таких напряженных условиях и призвал всех украинцев не поддаваться панике.

Как сообщалось, ранее группа компаний "Нова Пошта" совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ в тестовом режиме запустили услугу доставки продуктов питания в Днепропетровской области.

В свою очередь, маркетплейс Prom.ua, входящий в группу компаний EVO, принял решение изъять из каталога все медицинские маски и дезинфекторы, размещенные от лица новых продавцов, с целью недопущения спекуляции.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке вместе с известными ритейлерами и службами доставки структуры для помощи отдельным уязвимым и нуждающимся в помощи категориям граждан в период ограничительных мер из-за коронавируса.

Теги: #rozetka #доставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 20.03.2020
KFC расширил возможности доставки еды в Украине, начав работу с сервисом Raketa

KFC расширил возможности доставки еды в Украине, начав работу с сервисом Raketa

10:18 19.03.2020
Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

18:37 17.03.2020
Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

17:57 16.03.2020
Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

13:25 03.02.2020
"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

11:13 29.01.2020
Сервис быстрой доставки Glovo запущен в Ивано-Франковске

Сервис быстрой доставки Glovo запущен в Ивано-Франковске

10:54 24.01.2020
"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

13:57 12.11.2019
"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

14:58 11.11.2019
Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa начал работу в Киеве, в планах на 2020 еще 15 городов

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa начал работу в Киеве, в планах на 2020 еще 15 городов

18:39 07.10.2019
Налоговая служба выясняет причины проблем с регистрацией нескольких чеков Rozetka.ua

Налоговая служба выясняет причины проблем с регистрацией нескольких чеков Rozetka.ua

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

Первые случаи смерти заболевших новым коронавирусом зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии, на Гуаме

Число заболевших коронавирусом в Бельгии приближается к 3,5 тыс., скончались уже 75 человек

В Иране за сутки скончались почти 130 пациентов с коронавирусом

В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

Почти 400 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса

Полиция задержала людей, собиравшихся украсть каменные глыбы на стройке в Нотр-Даме

Минздрав Украины привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА