Житомирский горсовет обратился к Зеленскому относительно поддержки бизнеса в условиях карантина

Депутаты Житомирского городского совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде относительно поддержки житомирского бизнеса в условиях карантина, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин

"Мы понимаем, что из-за введения на государственном уровне мер по недопущению распространения COVID-19 многие предприниматели понесут потери. Поэтому сегодня депутаты Житомирского городского совета приняли обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде касательно поддержки житомирского бизнеса", - написал мэр Житомира на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что со своей стороны горсовет также разрабатывает программы и механизмы частичной компенсации потерь. Так, экономическому департаменту было поручено отработать этот вопрос до 19 марта 2020 года.