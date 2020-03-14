Прокуратура Києва оскаржить обраний судом запобіжний захід затриманим у справі про зрив організованої Сивохом презентації

Прокуратура Києва подасть до Печерського районного суду столиці апеляційні скарги з вимогою посилити запобіжні заходи для Юрія Каплі та Сергія Тамаріна, підозрюваних у хуліганських діях під час презентації Національної платформи примирення і єдності, повідомляє прес-служба прокуратури.

Прокуратура клопотала про обрання їм запобіжного заходу - цілодобового домашнього арешту, проте 13 березня суд обрав більш м'яку міру у вигляді особистого зобов'язання.

"Органи прокуратури принципово реагуватимуть на порушення громадського порядку, особливо коли йдеться про застосування насильства щодо людей. Категорично виступаю проти переваги права сили над силою права. Наразі є безліч способів висловити позицію незгоди, не порушуючи закон і без застосування насильства. Тим, хто нехтує цими загальноприйнятими правилами, буде дана принципова оцінка і винні особи відповідатимуть згідно з чинним законодавством" - наголосив прокурор міста Києва Сергій Юлдашев.

Як повідомлялося, за даними поліції, в четвер близько 11:30 під час презентації Національної платформи примирення та єдності в Печерському районі Києва "група осіб розпочала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря РНБО Сергія Сивоха". Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, а співробітники поліції затримали 15 осіб.

Представники "Нацкорпусу" заявили, що зірвали презентацію ветерани "Азова". В організації обурені тим, що Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", "жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".

На відео з місця подій видно, як учасники сутички кричать на притиснутого до стіни Сивоха і зривають плакати презентації. Пізніше, коли він намагався піти, його збили з ніг.

Сам Сихово у своєму Facebook він написав: "Декому мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що війна — це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог".

Співробітники поліції затримали 15 людей, причетних до зриву презентації, 12 із них потім відпустили.

13 березня Печерський районний суд обрав як запобіжний захід Юрію Каплі і Сергію Тамарину особисте зобов'язання, а Олександру Демидову – цілодобовий домашній арешт.