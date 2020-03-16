Политика

15:44 16.03.2020

Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

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Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

 Около двух десятков народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к секретарю Совета безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить с поста своего советника Сергея Сивохо.

Как передаёт "Интерфакс-Украина", фото депутатского обращения с подписями коллег на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Егор Чернев ("Слуга народа").

"Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивоха и не хочет ничего слышать о "внутренний конфликт", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал Чернев.

Всего, на данный момент под обращением поставили подписи 18 народных депутатов, все они из "Слуги народа". Это парламентарии Дмитрий Гурин, Андрей Мотовиловец, Гео Лерос, Виталий Безгин, Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, Анна Бондар, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Васылив, Елизавета Ясько, Александр Мариковский, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий и Максим Дырдин.

Теги: #снбо #сивохо #слуга_народа
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