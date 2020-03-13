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21:16 13.03.2020

Суд избрал меру пресечения всем задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

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Суд избрал меру пресечения всем задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения троим подозреваемым в хулиганских действиях в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском районном управлении полиции, для Юрия Капли и Сергея Тамарина была избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Ранее сообщалось, что Александру Демидову была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, по данным полиции, в четверг около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе Киева "группа лиц начала ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо". Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а сотрудники полиции задержали 15 человек.

Представители "Нацкорпуса" заявили, что сорвали презентацию ветераны "Азова". В организации возмущены тем, что "Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

На видео с места событий видно, как участники потасовки кричат на прижатого к стене Сивохо и срывают плакаты презентации. Позже, когда он пытался уйти, его сбили с ног.

Сам Сивохо, в своем Facebook он написал: "Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог".

Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации, 12 из них затем отпустили.

Теги: #сивохо #задержанные #суд
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