"Нацкорпус" анонсировал акцию протеста во время рассмотрения в суде дела о срыве организованной Сивохо презентации

В 12 июня Печерский районный суд Киева будет рассматривать иск бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, поданный против ветеранов ООС, при участии которых произошла потасовка во время презентации так называемой Национальной платформы "примирения и единства". По этому поводу представители партии "Национальный Корпус" обратились к украинским патриотам с призывом прийти к зданию суда в пятницу, чтобы поддержать ветеранов и обеспечить справедливое рассмотрение дела.

"В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов русско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти (президента Украины Владимира – ИФ-У) Зеленского – это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивохо", – сказано в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале партии "Национальный корпус".

"Нацкорпус" также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти в Печерский суд 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям "ватной власти" на Донбассе.

Как сообщалось, по данным полиции, 12 марта 2020г около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе Киева "группа лиц начала ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо". Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а сотрудники полиции задержали 15 человек.

Представители "Нацкорпуса" заявили, что сорвали презентацию ветераны "Азова". В организации возмущены тем, что "Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

На видео с места событий видно, как участники потасовки кричат на прижатого к стене Сивохо и срывают плакаты презентации. Позже, когда он пытался уйти, его сбили с ног.

Сам Сивохо в своем Facebook написал: "Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог".

Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации, 12 из них затем отпустили.

13 марта. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения троим подозреваемым в хулиганских действиях в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском районном управлении полиции, для Юрия Капли и Сергея Тамарина была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Ранее Александру Демидову была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.