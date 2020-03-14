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13:35 14.03.2020

Прокуратура Киева обжалует избранную судом меру пресечения задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

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Прокуратура Киева обжалует избранную судом меру пресечения задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

Прокуратура Киева подаст в Печерский районный суд столицы апелляционные жалобы с требованием ужесточить меры пресечения для Юрия Капли и Сергея Тамарина, подозреваемых в хулиганских действиях в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура ходатайствовала об избрании им в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста, однако 13 марта суд избрал более мягкую меру в виде личного обязательства.

"Органы прокуратуры будут принципиально реагировать на нарушения общественного порядка, особенно когда речь идет о применении насилия в отношении людей. Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. В настоящее время есть множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия. Тем, кто пренебрегает этими общепринятыми правилами, будет дана принципиальная оценка и виновные лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству," - подчеркнул прокурор города Киева Сергей Юлдашев.

Как сообщалось, по данным полиции, в четверг около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе Киева "группа лиц начала ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо". Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а сотрудники полиции задержали 15 человек.

Представители "Нацкорпуса" заявили, что сорвали презентацию ветераны "Азова". В организации возмущены тем, что "Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

На видео с места событий видно, как участники потасовки кричат на прижатого к стене Сивохо и срывают плакаты презентации. Позже, когда он пытался уйти, его сбили с ног.

Сам Сихово, в своем Facebook он написал: "Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог".

Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации, 12 из них затем отпустили.

13 марта Печерский районный суд избрал в качестве меры пресечения Юрию Капле и Сергею Тамарину личное обязательство, а Александру Демидову – круглосуточный домашний арест.

Теги: #сивохо #суд
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