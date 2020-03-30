События

14:50 30.03.2020

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

2 мин читать
Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

Шоумен Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

"Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в аппарате СНБО.

21 октября 2019 года экс-КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщил, что назначен на должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, и опубликовал удостоверение советника секретаря СНБО на его имя, которое было выдано 18 октября 2019 года.

30 октября на "Форуме единства" в Мариуполе Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру". Он подчеркнул, что целью этого является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру". Сивохо сказал, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

12 марта 2020 года презентация этой платформы в Киеве была сорвана ветеранами полка "Азов". Представители партии "Национальный корпус" указали, что Сивохо называет войну с РФ "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину", они направили соответствующее обращение в Службу безопасности Украины.

В этот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что его советник Сивохо не уполномочен представлять позицию ведомства, при этом назвал произошедшее с ним на презентации "Национальной платформы примирения и единства" недопустимым.

16 марта около 20 народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Данилову с просьбой уволить с должности своего советника Сивохо.

Теги: #снбо #сивохо #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 28.03.2020
В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих ранены, один в тяжелом состоянии - штаб ООС

В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих ранены, один в тяжелом состоянии - штаб ООС

21:48 26.03.2020
ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались

ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались

09:46 25.03.2020
Решение о создании консультативного совета в рамках ТКГ в среду принято не будет - вице-премьер Резников

Решение о создании консультативного совета в рамках ТКГ в среду принято не будет - вице-премьер Резников

09:19 25.03.2020
Создание "консультационного совета" даст шанс РФ избавиться от санкций и легитимизирует главарей ОРДЛО – обращение Порошенко к Зеленскому

Создание "консультационного совета" даст шанс РФ избавиться от санкций и легитимизирует главарей ОРДЛО – обращение Порошенко к Зеленскому

19:49 24.03.2020
Необходимо усилить предоставление гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии Covid-19 – Кулеба

Необходимо усилить предоставление гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии Covid-19 – Кулеба

16:32 23.03.2020
Экс-министр экономики опровергает отсутствие реакции правительства Гончарука на письмо СНБО

Экс-министр экономики опровергает отсутствие реакции правительства Гончарука на письмо СНБО

04:37 18.03.2020
СБУ разоблачила попытки вербовки украинцев на Донбассе

СБУ разоблачила попытки вербовки украинцев на Донбассе

10:26 17.03.2020
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры на Донбассе значительно уменьшился – Госпогранслужба Украины

Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры на Донбассе значительно уменьшился – Госпогранслужба Украины

20:47 16.03.2020
ЕС выделит допсредства СММ ОБСЕ и предоставит дополнительную помощь Донбассу

ЕС выделит допсредства СММ ОБСЕ и предоставит дополнительную помощь Донбассу

15:44 16.03.2020
Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

В Украине зергистрированы 480 случае COVID-19, в том числе 11 летальных

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада разрешила применять одобренные международной практикой новые лекарства для лечения Covid-19

Рада поддержала изменения в УПК об особенностях судебного контроля над соблюдением гражданских прав в уголовных производствах на период карантина

Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine

Глава МИД Украины обсудит с коллегами из стран Азии поставки гуманитарной помощи и поддержку украинских экспортеров

В Запорожье диагностировали COVID-19 у главы областного совета

Доктор Комаровский призвал государство ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

Кличко о 20 новых случаях Covid-19 в Киеве: Четверо госпитализированы, остальные - на домашнем лечении

Во время кризиса расходы на развитие ставим на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией

Часть прибывших с о.Бали украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА