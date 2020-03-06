Боевики утром обстреляли украинские позиции под Зайцевым

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли украинские позиции с начала текущих суток в пятницу по состоянию на полдень, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 информации о потерях с нашей стороны нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил у пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области утром после 6.00 из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.