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00:03 02.03.2020

Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн

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Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн

Государственный оборонный заказ в 2021 году станет рекордным и составит 30 млрд грн, заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составлял 19 млрд грн гособоронзаказ и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям - это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн", - заявил Абромавичус в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на канале "Украина 24".

Теги: #гособоронзаказ #план
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