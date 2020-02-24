У двух жительниц Омана, недавно вернувшихся из Ирана, подтверждено заражение "уханьским" вирусом

У двух женщин в Омане выявлено заражение остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщает в понедельник оманское телевидение.

По его данным, обе пациентки недавно вернулись из Ирана.

Ранее в понедельник сообщалось о первых случаях заражения этим вирусом в Афганистане, Кувейте и Бахрейне. Все заболевшие также недавно вернулись из Ирана.

В связи с тем, что все пациенты из указанных стран недавно помещали Иран, власти еще одной страны региона - ОАЭ - запретили своим подданным посещать Иран, а также в Таиланд.